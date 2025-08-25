АКШ вице-президенти Украинадагы согуш жарым жыл ичинде токтойт деп божомолдойт

АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Украинада согуш жарым жылдан кем эмес убакта токтойт деп үмүт кылат. Бул тууралуу Вэнс NBC каналына маегинде билдирди.
Ал Дональд Трамп президент болгондон бери Орусия жана Украина сүйлөшүүлөрдө бир топ чегинүүгө барганын, соңку жумаларда чоң жылыш болгонун кошумчалады.
Вэнс Орусия тараптан чегинүү катары Кремль Украинадагы “кол бала режим түзүү” планынан баш тартып, бул өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн талашпай калды” деп билдирди.
“Акыр-аягында биз ийгиликке жетебиз же туңгуюкка кептелебиз. Эгерде ушундай абалга кептелсек, таасир этүү рычагдарын колдонуу менен сүйлөшүүлөрдү улантыш керек. Дал ушундай чечкинүү дипломатия согушка чекит коюшу керек”,- деп билдирген Вэнс.
АКШнын вице-президенти Орусия Украина боюнча сүйлөшүүлөрдү создуктуруп жатат деп эсептебей турганын белгилеген.
“Алар чынында эле айрым негизги талаптарына ийкемдүү болууга даяр экенин билдирди. Албетте, бардык шарттарга макул эмес, болбосо согуш аяктамак”, - деп кошумчалаган Вэнс.
- 24-августта NBC News каналында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен маек чыккан. Анда Лавров украин жана орус президенттеринин жолугушуусу али макулдашыла электигин айткан. Москва дале Украина президенти Владимир Зеленскийдин легитимдүүлүгү күмөндүү деген позицияда экенин кайталап, бул маселе Киев тынчтык тууралуу документтерге кол койгонго чейин чечилиши керектигин кошумчалаган.
- Ага чейин Зеленский орус бийлигин өзүнүн Путин менен кездешүүсүн болтурбоо үчүн бардык аракетти көрүп жатат деп айыптаган.
Шерине