Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабы Днепропетров облусунун аймагында калктуу пункттар үчүн салгылашуу болуп жатканын ырастады.
Бирок Орусиянын армиясы облуста эки кыштакты басып алганы тууралуу маалыматтарды четке какты.
Башкы штабдын шейшембидеги маалыматына караганда, украин жоокерлери Запорожье жана Новогеоргиевка айылдары үчүн салгылашууда.
Эки айыл Днепропетровдун чыгышында, Донецк облусу менен чек арага жакын жайгашкан.
"Украин күчтөрү орусиялык баскынчылардын алга жылуусун токтотуп, Запорожье айылын көзөмөлдөөнү улантууда", - деп жазылган маалыматта. Мындан тышкары Новогеоргиевка кыштагынын аймагында айыгышкан кармаш уланып жатканы кошумчаланган.
Буга чейин Башкы штаб орусиялык жана украиналык булактардын Днепропетров облусунун аймагындагы кармаштар тууралуу маалыматтарына комментарий берген эмес, аймакка орусиялык диверсиялык топтор кирип кетип жатканын моюнга алган.
Украиналык DeepState долбоору буга чейин орус армиясы Днепропетровдун аймагында согуштук аракеттерди жүргүзүп жатканын жазган.
Орусиянын Коргоо министрлиги аталган облустагы бир нече калктуу пункттарды, анын ичинде Запорожье менен Новогеоргиевканы алганын жарыялаган. Аталган чакан айылдар согуш тилкеси өткөн аймактарда, Запорожье, Донецк, Днепропетров облустары кесилишкен жерде жайгашкан, ал жакта чоң шаар-кыштактар жок.
Шерине