ЧУКУЛ КАБАР!
28-Август, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:26

"Биз жер басып алган жокпуз“. Кыш заводундагы жер талаш
Бишкектин четиндеги “Красный строитель” конушунун тургундары митингге чыгышты. Алар бийликтен мурдагы кыш зоводунун айланасындагы жер талаш маселесин тыкыр иликтөөнү суранып жатышат. Нааразылык акциясына чыккандар быйыл февралдан бери 52 үй-бүлө 2008-жылы сатып алган жерлеринин ээси экенин далилдей албай жатканын айтышты.

