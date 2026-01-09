Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
9-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:12

Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады

Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады

Иранда митингдер күчөдү. Орусия Украинага өзөктүк курал алып жүрүүгө жөндөмдүү "Орешник" баллистикалык ракетаcы менен сокку урду. Москва миграция саясатын катаалдаштырууну көздөөдө. Нестле компаниясы Кыргызстандан балдар үчүн чыгарылган тамак-аштын айрым партиясын артка кайтарууда.

