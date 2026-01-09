Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады
Иранда митингдер күчөдү. Орусия Украинага өзөктүк курал алып жүрүүгө жөндөмдүү "Орешник" баллистикалык ракетаcы менен сокку урду. Москва миграция саясатын катаалдаштырууну көздөөдө. Нестле компаниясы Кыргызстандан балдар үчүн чыгарылган тамак-аштын айрым партиясын артка кайтарууда.
Чыгарылыштар
-
Январь 08, 2026
Иран: Полиция менен демонстранттардын кагылышы уланууда
-
Январь 07, 2026
Иранда полиция демонстранттарга каршы ок чыгарды
-
Январь 06, 2026
Бишкекте өспүрүмдөр кордолгон окуя катталды
-
Январь 05, 2026
Блогерлерди тескөөчү мыйзам долбоору даярдалууда
-
Декабрь 31, 2025
Активист Айбек Теңизбай камактан чыкты
-
Декабрь 30, 2025
Москва Киевди Путиндин резиденциясын "бутага алды" деп айыптады
Шерине