ЧУКУЛ КАБАР!
8-Январь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 22:09

Мунай, бийлик жана санкциялар: Мадурону кулатуудан ким пайда табат?

Мунай, бийлик жана санкциялар: Мадурону кулатуудан ким пайда табат?

Кошмо Штаттар Венесуэланын бийликтен кулатылган жетекчиси Николас Мадурого наркотрафик, кокаин ташуу маршруттарын башкаруу, аткезчи топторго башпаанек берүү жана башка кылмыштар үчүн айып такты. Вашингтондун көз карандысыз өлкөдөгү атайын операциясы эл аралык мыйзамдар канчалык сакталууда деген талкууларга жем таштады. Ошол эле маалда Мадурону авторитардык деп мүнөздөгөн бир топ мамлекеттер аны легитимсиз лидер деп эсептешет. Мадурону төңкөрүүдө мунайдын ролу канчалык маанилүү?

