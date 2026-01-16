Линктер

Германиянын саясатын кызыткан кыргыз кыздар

Германиянын саясатында аялдар зор күч. Алар жергиликтүү кеңештерден тартып Бундестагга чейин мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга активдүү аралашат. Канцлер Мерцтин партиясынан шайлоодо ат салышкан Раушан жана мигранттардын укугун коргогон Жыпара бул жараяндын күжүрмөн активисттери. “Азаттык” немис жеринде жашаган кыргызстандык аялдардын коомдук-саясий ишмердиги аркылуу Германиядагы шайлоо демократиясынын өзгөчөлүктөрүн баяндайт.

