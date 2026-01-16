Германиянын саясатын кызыткан кыргыз кыздар
Германиянын саясатында аялдар зор күч. Алар жергиликтүү кеңештерден тартып Бундестагга чейин мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга активдүү аралашат. Канцлер Мерцтин партиясынан шайлоодо ат салышкан Раушан жана мигранттардын укугун коргогон Жыпара бул жараяндын күжүрмөн активисттери. “Азаттык” немис жеринде жашаган кыргызстандык аялдардын коомдук-саясий ишмердиги аркылуу Германиядагы шайлоо демократиясынын өзгөчөлүктөрүн баяндайт.
Чыгарылыштар
-
-
Декабрь 05, 2025
Парламент: Мигрант качан депутат болот?
-
Ноябрь 08, 2025
АКШ Борбор Азиянын кен байлыгына кызыгат
-
Октябрь 22, 2025
Орусия Европага кол салабы? Гибриддик согуштун карааны
-
Октябрь 14, 2025
Чикагодогу рейд: Трак айдаган кыргыздар ишсиз калабы?
-
Сентябрь 26, 2025
Бишкек Москванын бензин “туткунуна” түштүбү?
Шерине