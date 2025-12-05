Парламент: Мигрант качан депутат болот?
Өлкөнүн экономикалык түркүгү болуп калган мигранттын добушу кимге керек? Парламентте мигрантка орун жок. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын укугун ким коргойт? «Биз жана дүйнө» берүүсүндө бул жолу чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын шайлоодогу добушунун мааниси, укуктары жана саясий салмагы тууралуу талкууладык.
