Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Декабрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 22:52

Биз жана дүйнө

Парламент: Мигрант качан депутат болот?

Парламент: Мигрант качан депутат болот?
Embed
Парламент: Мигрант качан депутат болот?

No media source currently available

0:00 0:36:46 0:00
Түз линк

Өлкөнүн экономикалык түркүгү болуп калган мигранттын добушу кимге керек? Парламентте мигрантка орун жок. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын укугун ким коргойт? «Биз жана дүйнө» берүүсүндө бул жолу чет өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктардын шайлоодогу добушунун мааниси, укуктары жана саясий салмагы тууралуу талкууладык.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG