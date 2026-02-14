Линктер

15-Февраль, 2026-жыл, жекшемби

Биз жана дүйнө

Азербайжан менен Армения Орусиядан оолактап, АКШга ыктады

АКШ Армения менен Азербайжанды Орусиянын таасиринен сууруп чыгабы? Ушул тапта байкоочулар АКШнын вице-президенти Жей Ди Вэнс Ереван менен Бакуга сапарынан кийин дал ушул суроонун тегерегинде ой калчап турат. Арменияда Вэнс америкалык чалгындоочу дрондорду убада кылып, келечекте өзөктүк энергетика тармагында кызматташуу тууралуу келишимге кол койду. Ал эми Бакуда стратегиялык кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюп, Азербайжанга өлкөнүн аймактык сууларын коргоо үчүн кемелерди убада кылды. Кошмо Штаттардын Түштүк Кавказадагы активдүүлүгү Москва үчүн эмнени билдирет?

