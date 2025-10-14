Линктер

14-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби

Чикагодогу рейд: Трак айдаган кыргыздар ишсиз калабы?

АКШ президенти Дональд Трамп Чикагого Улуттук гвардияны киргизди. Иллинойсто тынымсыз рейд жана текшерүүлөр күчөдү. Ал жактагы кыргызстандыктардын абалы кандай? Кошмо Штаттардын бийлиги трак айдоочуларга жаңы чектөөлөрдү киргизди. Жаңы эрежелерден кийин кыргызстандык айдоочулар жумушсуз калабы? “Биз жана дүйнө” берүүсү бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издеди.

