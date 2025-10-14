Чикагодогу рейд: Трак айдаган кыргыздар ишсиз калабы?
АКШ президенти Дональд Трамп Чикагого Улуттук гвардияны киргизди. Иллинойсто тынымсыз рейд жана текшерүүлөр күчөдү. Ал жактагы кыргызстандыктардын абалы кандай? Кошмо Штаттардын бийлиги трак айдоочуларга жаңы чектөөлөрдү киргизди. Жаңы эрежелерден кийин кыргызстандык айдоочулар жумушсуз калабы? “Биз жана дүйнө” берүүсү бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издеди.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 26, 2025
Бишкек Москванын бензин “туткунуна” түштүбү?
-
Сентябрь 26, 2025
Батыш Палестинаны тааныганы Газага эмне берет?
-
Сентябрь 19, 2025
Орусия: Жапырт депортация коркунучу, мигранттар күткөн жардам
-
Август 22, 2025
Путин Зеленскийге жолугуудан качабы?
-
Апрель 23, 2025
Мончодо сабалган кыргыздар: Ким жооп берет?
-
Апрель 11, 2025
"АКШдан чыгып кетүү керек". Америкадагы мигранттар алган кат
Шерине