Батыш Палестинаны тааныганы Газага эмне берет?
Батыштын бир катар өлкөлөрү Палестина мамлекетин тааныды. Айрым эксперттер менен саясатчылар муну символикалык ишарат деп бааласа, башкалары олуттуу укуктук, саясий жана дипломатиялык мааниге ээ кадам катары сыпатташат. Израил мындай демилгени катуу сындап, Газа тилкеси хамасчылардан тазаланмайынча, барымтадагылар бошотулмайынча согушту токтотпой турганын кайталап жаткан чакта палестин мамлекетин таануу анклавдагы элдин абалын жакшырта алабы? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров эл аралык коомчулук палестин элине тилектеш болушу керектигин БУУ трибунасынан билдирди. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын Жакынкы Чыгыш боюнча позициясы өзгөрүп, күчтөнүп жатабы? "Азаттыктын" Биз жана дүйнө берүүсүндө.
