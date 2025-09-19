Орусия: Жапырт депортация коркунучу, мигранттар күткөн жардам
10-сентябрдан кийин Орусияда "кара тизмеде" калган кыргыз жарандарын эмне күтөт? Орус бийлиги мигрант балдардын 90 пайыздайын мектепке кабыл алган жок. Ата-энелер эми кайда барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? “Азаттыктын” “Биз жана дүйнө” берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Программага Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана “Инсан-Лейлек” коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шералы катышты.
Шерине