Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен түшкөн учак GPS системасы иштебей калгандыктан Болгариянын Пловдив шаарына кагаз картанын негизинде конгону белгилүү болду.
Financial Times жана башка эл аралык басылмалар өз булактарына таянуу менен системанын бузулушунун артында Орусия турушу мүмкүн экенин жазышты.
Маалыматка караганда, Пловдивдеги аэропорттун навигациялык системасы иштебей калган. Натыйжада, учкуч аэродромдун үстүндө болжол менен бир сааттай айланып, учакты кагаз картанын негизинде кондурган. Учуу маршруту өзгөртүлгөн эмес. Бул учакты Еврокомиссия камсыздандырган.
Болгариянын бийлиги фон дер Ляйен түшкөн учак конор алдында GPS үзгүлтүккө учураганын калганын ырастады. София Евробиримдикке мунун артында Орусия турат деп шек санап жатканын кабарлаган.
Болгариянын Аба транспорту башкармалыгы "Азаттыктын" болгар кызматына Орусия Украинага басып кирген 2022-жылдын февралынан бери системаны басаңдаткан учурлар көбөйгөнүн маалымдады.
Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Орусиянын дарегине айтылган айыптарды четке какты.
Урсула фон дер Ляйен Болгарияга Балтия мамлекеттерине сапарынын алкагында 31-августта барган.
