Орусиянын мурдагы президенти, учурда Коопсуздук кеңешинин төрага орун басарлыгын аркалаган Дмитрий Медведев Финляндиянын дарегине опуза камтылган макала жазды. Орус мурдагы президентинин авторлугундагы “Финдердин жаңы доктринасы: акмакчылык, жалган, жакшылыкты билбегендик” деп аталган макала ТАСС мамлекеттик агенттигинде жарыяланды.
Анда Медведев Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Финляндия гитлердик Германия менен биригип алып СССРге кол салган деп айыптаган. Макалада экс-президент Финляндиянын азыркы жетекчилиги реваншисттик пландарды түзүп жатат деп сындаган.
Медведев финдердин НАТОго кошулушун, Украинага жигердүү колдоо көрсөтүшүн Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки келишимдерди бузуу деп сыпаттап, СССРге келтирилген чыгым үчүн Финляндиядан кошумча репарация талап кылса болорун кыйыткан.
Ошондой эле соңку учурда Батыш дарегине ачуу, айрым учурда орунсуз сын айткан орус саясатчысы фин бийлиги “Орусия менен согушка багытталган конфронтациялык курска түштү, чабуул коюу үчүн плацдарм даярдап жатат” деген шектенүүлөрүн бөлүшкөн.
Буга байланыштуу “Биз менен каршылашуу фин мамлекеттүүлүгүн толугу менен жок кылышы мүмкүн. 1944-жылдагыдай аларды эч ким аяп отурбайт” деп Финляндияны ачыктан ачык эле опузалаган.
Дмитрий Медведевди мындай макала жазууга эмне түрткү болгону белгисиз.
Финляндия Орусия согуш ачкандан бери Украинага активдүү колдоо көрсөтүп келет. Бул өлкөнүн президенти Александр Стубб АКШ президенти Дональд Трампты Украинанын кызыкчылыгы үчүн ынандырууга аракет кылган лидерлердин бири болууда. Август айында ал украин президенти Владимир Зеленскийди Вашингтонго коштоп барган европалык лидерлердин катарында болгон.
Орусия менен чек аралаш Финляндия Кремлдин ыктымал бутасында турган Европадагы НАТОго мүчө өлкөлөрдүн бири экени көптөн бери айтылып келген. Бул өлкөнүн саясатын Кремлди жактаган бир нече фигура буга чейин эле сындап, опузалаган учурлар көп эле болгон.
Бирок Медведев муну ачык айткан жогорку кызматты ээлеген орус саясатчысы болуп калды.
Шерине