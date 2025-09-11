Орусиянын армиясы Сумыдагы окуу жайга, чиркөөгө сокку урду

Орусиянын армиясы 11-сентябрга караган түнү Сумыдагы окуу жайга сокку урганын Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы билдирди.
Мекеменин маалыматына караганда, чабуулдун кесепетинен окуу жайдын имараты жарым-жартылай талкаланып, бир корпусунда өрт чыккан.
Соккудан автоунааларга зыян келтирилип, жакын жайгашкан көп кабаттуу турак жайлардын терезелери күбүлүп түшкөн.
Орусия соккулар тууралуу комментарий бере элек.
11-сентябрда күндүз Сумы облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Григоров Орусиянын дрону шаардагы улуттук маанидеги архитектуралык эстеликтердин бири болгон чиркөөгө тийгенин билдирди. Жабыркагандар бар-жогу такталууда.
