Активист Айбек Теңизбай камактан чыкты
20 күндөн бери камакта отурган жарандык активист Айбек Теңизбай эч жакка кетпөө тил каты менен эркиндикке чыкты. Ага “Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу” деген берене менен иш козголгон. Активист андай айыпты четке каккан. Иранда экономикалык кырдаалдан жана риалдын куну кескин түшкөнүнөн улам нааразылык уланууда. 30-декабрда бир нече шаарда базарлар менен дүкөндөр жабылып, студенттер митингге кошулду. Кыргызстанда 5 миң медик мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезексиз батир алат. Дарыгерлерди үй-жай менен камсыздоо, айлыгын жогорулатуу такай көтөрүлгөн көйгөйдүн бири.
