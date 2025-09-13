Жер титирөөдөн кийин Бишкекте курулуш объектилери текшерилди

Бишкек шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн, социалдык объектилердин абалы жана негизи конструкциялары текшерилди. Бул тууралуу Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Текшерүүнү Курулуш башкармалыгынын, Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институтунун жана Мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо департаментинин адистери жүргүзгөн.
Натыйжада курулуп жаткан объектилерде кооптуу учур катталган эмес. Жарака же кандайдыр бир өзгөрүлгөн элементтер жок экени белгиленген.
12-сентябрда саат 13:57де Кыргызстандын аймагында күчү 4,5 баллга жеткен жер титирөө катталган. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, жер титирөөнүн очогу Төмөнкү Серафимовка айылынан 60 чакырым чыгышта, Тоолуу Маевка айылынан 6 чакырым түндүк-чыгышта, Бишкек шаарынан 20 чакырым түштүк-чыгышта катталганы белгиленген.
Бишкектин калктуу конуштарында силкинүүнүн күчү 4 баллга сезилген. (КЕ)
Шерине