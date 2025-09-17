Министр Кыргызстан энергетикалык кризистен эки жылда чыгарын айтты

Энергетика министри Таалайбек Ибраев Кыргызстандын энергетика тармагы эки жылдын ичинде кризистен чыгарын билдирди. Бул тууралуу ал “Кабар” улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты.
Ал өлкө үчүн 2025-2026-жылдардагы күз-кыш мезгили эң оор жылдардан болорун, себеби быйыл Токтогул суу сактагычында суу өткөн жылга салыштырмалуу 1 млрд 600 млн кубга аз экенин кошумчалады. Маалыматка ылайык, 2024-жылы суу сактагычка 12 млрд 400 млн куб суу топтолгон.
“Энергетика системасы 2028-жылы кризистен чыгат деп пландаштырып жатабыз”, - деди министр.
Кыргызстанда 2025-жылы электр энергияны керектөө 18,9 млрд кВт/саат болот деп эсептелсе, электр жарыгын өндүрүү жети айда 9,24 млрд кВт/саатты түздү. Бул маалыматты Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 2025-2026-жылдарга карата күз-кыш мезгилине даярдык боюнча республикалык штабдын жыйынында айткан.
Ушундан улам Кыргызстан күз-кыш мезгилине Казакстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан 4 млрд 3 млн кВт/саат электр жарыгын сатып алат.
Таалайбек Ибраев 2024-жылы өлкө бир жылда 17 млрд 800 млн кВт/саат электр энергиясын колдонорун айткан. Өлкөдөгү гидроэлектростанциялар менен жылуулук электр борборлору өндүргөн электр жарыгы керектөөнү толук жаппайт.
Өлкөдө 1-майдан тартып светтин баасы кымбаттап, калк үчүн электр энергиясынын баасы киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүлгөн. Эгер керектөө 700 киловаттан ашса, анда 2 сом 60 тыйындан төлөнөт. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер жана башка социалдык объектилер үчүн баа да 40 тыйынга кымбаттап, 2 сом 62 тыйын болгон.
Расмий маалыматка ылайык, 2025-жылдын январына карата Кыргызстанда 1 млн 585 миң абонент бар. Анын ичинде 1 млн 472 миң 837 катардагы абонент 7,79 млрд кВт саат электр жарыгын колдонот. 6,47 млрд кВт саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат. (BTo)
