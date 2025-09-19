Кара-Суу шаарындагы "Манас" футболдук стадиону ишке берилди

Ош облусунун Кара-Суу шаарындагы “Манас” футболдук стадиону оңдоп-түзөөдөн кийин 18-сентябрда кайра ачылды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты.
Мамлекет башчынын администрациясынын маалымат кызматы стадионго 5000 адам батарын, оюн талаасына табигый чөп төшөлүп, трибуналар жаңыртылганын билдирди. Медиа зонасы, медициналык бөлмөлөр, административдик имараттар, калыстар үчүн кеңсе жайлары салынды, жарык системасы жаңыртылып, кечкисин да футболдук беттештерди жана иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлдү.
Стадиондун реконструкциясына 274,5 млн сом жумшалды.
Жаңы футбол майданында “Дордой” жана “Мурас Юнайтед” клубдары Кыргызстандын кубогу үчүн күч сынашып, 2:1 эсебинде “Дордой” утту.
Стадион 1960-жылы курулган жана Кара-Суу шаарындагы башкы спорттук объект болгон. (BTo)
