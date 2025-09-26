Украинада дрондон үйлөр зыян тартты, Орусияда мунай заводунда өрт чыкты

Орусиянын армиясы 26-сентябрда бир сааттын ичинде Украинанын Херсон аймагына 15 авиабомба таштаганын облустук администрация башчысы Александр Прокудин билдирди. "Соккудан улам административдик имарат жана тогуз үй зыян тартты. Жабыркагандар тууралуу учурда маалымат жок, - деп жазды ал.
Сумы шаардык бийлиги эл жашаган аймак чабуулга кабылганын, үйлөр зыян тартканын билдирди. Шаардык администрация башчысы Сергей Кривошеенконун айтымында, аймакка электр жана газ берүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн.
Украинанын Аба күчтөрүнүн командачылыгы 26-сентябрга караган түнү орус армиясы 154 дрон учурганын, таңкы 7:30га карата анын 128и жок кылынганын кабарлады. Тогуз жерде 26 учкучсуз учактын чабуулу катталды.
Орусиянын Краснодар крайынын ыкчам штабы дрон чабуулунан кийин Афипский аймагындагы мунай заводунда өрт чыкканын кабарлады.
"Учкучсуз учактын сыныктары түшкөн. Жабыркагандар жок. 30 чарчы метр аянтта от тутанып, өчүрүлдү. Жеринде ыкчам жана атайын кызматтар иштеп жатат", - деп жазылган маалыматта.
Орусиянын Коргоо министрлиги Краснодар крайында украин армиясынын 55 дрону атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Украин бийлиги мунай заводго жасалган чабуул боюнча комментарий бере элек.
Афипский заводу "Сафмар" тобуна кирген мунайды кайра иштетүүчү ири ишкана. Анын мунайды кайра иштетүүдөгү кубаттуулугу жылына 6,25 млн тоннаны түзөт. Завод украин армиясынын соккусуна биринчи жолу кабылууда.
