Москва облусунун Воскресенск шаарында учкучсуз учактардын соккусунан турак үйдө өрт чыгып, эки киши каза болгонун облус губернатору Андрей Воробьев билдирди. Алардын бири 76 жаштагы аял жана анын 6 жаштагы небереси. Воробьев дрон турак үйгө сокку урдубу же аны атып түшүрүү учурунда сыныгы тийдиби ачыктаган жок. Облус башчысы дүйшөмбүгө караган түнү Воскресенск жана Коломна шаарында төрт учкучсуз учак атып түшүрлгөнүн кошумчалады. Шаардагы бир нече үй, анын короолору зыян тартып, көчөлөрдү жарыктандыруу үзгүлтүккө учурады.
Ушул эле күнү Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков калктуу конуштарда аткылоодон кийин электр энергиясы үзгүлтүккө учураганын билдирди. Анын айтымында, сокку инфратүзүмгө жасалганын айтып, аны "олуттуу" деп атады.
Жергиликтүү Телеграм-каналдар жазгандай, Белгороддогу Жылуулук электр станциясына жасалган соккудан көчөлөрдө жарык өчүп, жол чырактар иштебей, айрымдар лифттен чыга албай калышты. Социалдык тармактардын колдонуучулары жарык Белгороддун башка калктуу конуштарында дагы өчкөнүн жазышты.
Гладков эки кишиге сынык тийип, жараат алганын, алар ооруканага жеткирилгенин билдирди. "Соккунун кесепети тууралуу маалыматтар такталууда", - деп жазды ал Телеграмга.
Украина соңку соккулар тууралуу комментарий бере элек.
Москва облусунда дрон чабуулунан эки киши каза болду
