29-Сентябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 14:44
Президент салынып жаткан жолдордун 80% ашыгы бюджеттен каржыланганын айтты

Садыр Жапаров. 29-сентябрь, 2025-жыл.
Садыр Жапаров. 29-сентябрь, 2025-жыл.

Президент Садыр Жапаров быйыл Кыргызстанда салынып жаткан автожолдордун 80% ашыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланганын билдирди.

Бул тууралуу ал 29-сентябрда Ысык-Көл облусунун Түп районундагы Түп-Кеген жолунун ачылышында сүйлөп жатып айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Ошондой эле 2021-жылдан бери транспорт жана жол тармагына 101,7 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөнүн кошумчалады.

“Биз сөз кылып жаткан жолубуз кереметтүү Ысык-Көл менен боордош казак элинин Алматы облусун, Алматы шаарын байланыштырган экономикалык жана социалдык мааниси олуттуу жол экенин жакшы билесиздер”, - деди президент.

Жалпы узундугу 52 чакырымды түзгөн Түп–Кеген автожолу заманбап стандарттарга ылайык курулган. Жолдун 39–76-чакырымындагы тилке жана Каркыра–Турук–Сары-Жаз автожолунун 13 км толук жаңыдан оңдолду. (BTo)

