Аба ырайы: 1-октябрда жаан жаайт

Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 1-октябрда Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Баткен облусунун тоолуу райондорунда жаан, кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 10…15;
Талас жергесинде түнкүсүн 4…9, күндүз 9…14;
Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 11…16, күндүз 22…27;
Баткен облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 21…26;
Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 5…10, күндүз 15…20;
Нарын облусунда түнкүсүн 3…8, күндүз 17…22 градус болот.
Бишкек шаарында күндүз жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 7…9°, күндүз 12…14° болот.
Шерине