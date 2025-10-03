Украина куралдын бир нече түрүнүн жапырт соккусуна кабылды

Украинада Орусиянын 2-октябрдагы куралдын бир нече түрүнөн аралаш соккуларынан Донецк, Харьков жана Херсон облустары жабыркаганын, жапырт аткылоонун кесепетинен бир кишинин өмүрү кыйылып, 11 киши жараат алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты.
Ал эми 3-октябрга караган түнү учкучсуз учактардын чабуулуна Днепропетров облусу кабылганын башчысы Сергей Лысак маалымдады. Анын айтымында, Днепрде өрт тутанып, азыркы тапта аны өчүрүү аракети көрүлүп жатат. Айрым жерлерде жер тамдар зыян тартканы маалымдалды.
Полтава облусунда, жергиликтүү администрациянын маалыматына караганда, энергетика объектилери жабыркады.
Запорожье облусунда фугастык авиабомбалардан төртөө жана FPV дрондор учурулганын, 50 жаштагы аял жана 29 жаштагы эркек жараат алганы, гараж жана машина толук күйүп кеткени айтылды.
"Радар" мониторинг каналы эсептеп чыккандай, жумага караган түнү орус аскерлери 200дөн ашуун учкучсуз учак, 17 канаттуу ракета жана 7 баллистикалык ракета учурушту.
Орусия коңшусу Украинага каршы толук масштабдуу согушун 2022-жылдын февралында баштаган. (RK)
Шерине