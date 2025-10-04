ХАМАС Газада бийликти көз каранды эмес администрацияга өткөрүп берүүгө макул болду

ХАМАС (АКШда жана Евробиримдикте террордук деп таанылган) кыймылы Израилге барымтада кармалып турган туткундарды өткөрүп берүүгө жана Газа секторундагы бийликти көз каранды эмес администрацияга тапшырууга макул болду. Бул тууралуу "Ал-Жазира" телеканалы кабарлады.
Маалыматка караганда, уюм АКШнын президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планын талкуулоого даяр экенин билдирген. Жума күнү Трамп кыймылга шарт коюп, планды жекшембинин кечине чейин кабыл алууну талап кылган.
Кыймыл ошондой эле бул маселелер "толук палестин улуттук түзүмүнүн алкагында" чечилиши керектигин, ага ХАМАС да "катышып, жоопкерчиликтүү салым кошорун" белгиледи.
Буга чейин бир катар европалык лидерлер Трамптын планын колдогон. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин бейшемби күнү Москва "документти жалпы колдоого даяр" экенин билдирген. Сунушка Израил да макул болгон.
Трамп Truth социалдык тармактагы баракчасына ХАМАСтын жообу бул уюмдун "туруктуу тынчтыкка даяр экенинен" кабар берет деп жазды. Ошондой эле ал Израилден Газа секторун бомбалоону токтотууну талап кылды.
