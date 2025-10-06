Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
6-Октябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 13:01
Жаңылыктар

УКМК Өзбекстанга маңзат киргизүүгө аракет кылган жаран кармалганын билдирди

УКМК тараткан сүрөт.
УКМК тараткан сүрөт.

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өзбекстанга маңзат алып өтүүгө аракет кылган жаран кармалганын билдирди.

Атайын кызматтын 6-октябрга берген маалыматына караганда, 5 килограмм гашиш алып бараткан жаран 2-октябрда Ноокен районунун Достук айылында, Өзбекстандын чек арасына жакын жерде кармалган.

Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 282-беренеси (“Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо”) боюнча кылмыш иши козголгон.

Учурда тергөө жүрүп жатат.

2024-жылы баңгизаттар боюнча 1087 кылмыш аныкталганын, анын 144 фактысы интернет аркылуу маңзат сатууга байланыштуу экенин ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 24-декабрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирген. Ал интернет аркылуу маңзат сатуу көйгөйү курчуп жатканын белгилеген.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG