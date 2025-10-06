УКМК Өзбекстанга маңзат киргизүүгө аракет кылган жаран кармалганын билдирди

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өзбекстанга маңзат алып өтүүгө аракет кылган жаран кармалганын билдирди.
Атайын кызматтын 6-октябрга берген маалыматына караганда, 5 килограмм гашиш алып бараткан жаран 2-октябрда Ноокен районунун Достук айылында, Өзбекстандын чек арасына жакын жерде кармалган.
Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 282-беренеси (“Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо”) боюнча кылмыш иши козголгон.
Учурда тергөө жүрүп жатат.
2024-жылы баңгизаттар боюнча 1087 кылмыш аныкталганын, анын 144 фактысы интернет аркылуу маңзат сатууга байланыштуу экенин ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 24-декабрда Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирген. Ал интернет аркылуу маңзат сатуу көйгөйү курчуп жатканын белгилеген.
