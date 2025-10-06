Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
6-Октябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:20
Өлүм жазасы саясий куралга айланабы? Дүйнөлүк тажрыйба

Үрөй учурган мыкаачылык, зөөкүрдүк менен адам өлтүрүү болгонун укканда кылмышкерди өлүм жазасына тартуу чакырыктары - мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошол эле маалда укук коргоочулар соттун өкүмү чыккан күндө да дарга асуу же газ менен тумчуктуруу аркылуу адамды өлүм жазасына тартуу гумандуу чечим эмес экенин белгилешет. 27-сентябрда Ысык-Көл облусунда 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева киши колдуу болгондон кийин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү.

