Украинада темир жол жана энергетика объектилерине сокку урулду

Өткөн түнү орусиялык күчтөр Украинанын бир нече аймагындагы энергетикалык жана инфраструктуралык объектилерге дрон менен сокку урду. Чернигов облусундагы энергетикалык объект бутага алынып, Нежин районунун тургундары жарыксыз калды.
Ошол эле жерде Носовка – Нежин темир жол бөлүгүндө жүк ташуучу поездге да сокку урулуп, Нежин – Киев багытындагы темир жол жабыркаган. Мындан улам Нежин шаарына чейин жүргүнчү поезддердин кыймылы токтотулган.
Чернигов облусунун Прилуки шаарында дрондун соккусунан мунай базасында өрт чыкканын облус администрациясынын башчысы Вячеслав Чаус билдирди.
Соккулар Днепропетров облусуна, анын ичинде Кривой Рог шаарына жана анын чет жакаларына да урулган. Облус бийлигинин маалыматына караганда, кеминде беш адам жараат алган.
Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча, түн ичинде өлкө боюнча жалпысынан 183 дрон учурулган, алардын көбү атып түшүрүлгөн.
Шаршемби күнү таңга жуук орус аскерлери Херсонду аткылап, андан эки киши каза болгон. Орусиялык аскерлер бул соккулар боюнча азырынча комментарий бере элек.
