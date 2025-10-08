Түркияда жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу китеп орток тил арибинде басылып чыкты

Түрк мамлекеттер уюмунун Азербайжандын Габала шаарында өткөн саммитинде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкө лидерлерине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун орток арип менен жазылган китебин белек кылды. Бул тууралуу түркиялык басылмалар жазышты.
TRT Avaz билдиргендей, Эрдоган Түркия бул багытта биринчи кадам таштаганына басым жасап, түрк тилдүү мамлекеттер илим жана технология жаатында татыктуу орун ээлеши үчүн бекем кызматташтыкты өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген.
“Жасалма интеллект тармагындагы дүйнөлүк жетишкендиктерден артта калбоо жана биздин маданий байлыгыбызды сактап калуу үчүн түрк тилдерине арналган ири тил моделин иштеп чыгуу боюнча иштерди ыкчамдатуу зарыл”, - деп Эрдоган айтканын Anadolu агенттиги жазды.
Сентябрдын аягында Анкара шаарында Чыңгыз Айтматовдун “Жамиля” повести орток түрк арибинде басылып чыгып, тааныштырылган.
9-11-сентябрда Азербайжандын борбору Баку шаарында Түрк мамлекеттер уюму тарабынан түзүлгөн комиссиянын 3-жыйыны өтүп, анда окумуштуулар 34 тамгадан турган жалпы түрк алфавитинин долбоорун кабыл алышкан.
