ЧУКУЛ КАБАР!
9-Октябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 17:07

Орусиядан чыгып кетип, Сербиядан орун тапкан мигранттар

Украинада уруш башталган үч жарым жылдан бери Орусияда мигранттардын жашоосу мурдагыдан да оорлошкону баарыбызга белгилүү. Полициянын тынымсыз текшерүүлөрү, коомдогу келгендерди жек көрүү жана согушка мажбурлап жөнөтүү коркунучу миңдеген мигрантты орус жергесинен чыгып кетүүгө аргасыз кылды. Алардын айрымдары эми Европага карай жол алды. “Азаттык” Сербиядагы кыргызстандыктардын жашоосун көрсөтөт.

