"Согушка барган мигрант мекенине кайтпайт". Москванын кооптуу коңгуроосу
Орус өкмөтү Коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз мекенине экстрадициялабоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизет. Бул мигранттарды Украинага урушка кайра-кайра салуунун жолубу? Мыйзам күчүнө кирсе жүздөгөн борбор азиялыкты кандай тагдыр күтөт? Өз жарандарына четтеги куралдуу жаңжалдарга катышпоону такай эскерткен Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул кандай коңгуроо? Эгемен мамлекеттердин лидерлери Кремлдин соңку жүрүшүнө кандай реакция кылат? “Азаттыктын” Биз жана дүйнө берүүсү бул жолу ушул суроолорго жооп издейт.
