Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
15-Ноябрь, 2025-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 23:45

Биз жана дүйнө

"Согушка барган мигрант мекенине кайтпайт". Москванын кооптуу коңгуроосу

"Согушка барган мигрант мекенине кайтпайт". Москванын кооптуу коңгуроосу
Embed
"Согушка барган мигрант мекенине кайтпайт". Москванын кооптуу коңгуроосу

No media source currently available

0:00 0:22:28 0:00

Орус өкмөтү Коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз мекенине экстрадициялабоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизет. Бул мигранттарды Украинага урушка кайра-кайра салуунун жолубу? Мыйзам күчүнө кирсе жүздөгөн борбор азиялыкты кандай тагдыр күтөт? Өз жарандарына четтеги куралдуу жаңжалдарга катышпоону такай эскерткен Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул кандай коңгуроо? Эгемен мамлекеттердин лидерлери Кремлдин соңку жүрүшүнө кандай реакция кылат? “Азаттыктын” Биз жана дүйнө берүүсү бул жолу ушул суроолорго жооп издейт.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG