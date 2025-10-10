Киев шаарына жасалган Орусиянын чабуулунда тогуз адам жараат алды

Киев шаарынын мэри Виталий Кличко Орусиянын соңку чабуулунда бери дегенде тогуз адам жараат алганын билдирди. Анын ырасташынча, беш адам ооруканага жеткирилди.
"Шаардын сол жээгиндеги маанилүү инфраструктурага жасалган Орусиянын жапырт чабуулунан улам бул аймак азыр электр жарыгысыз калды. Ошондой эле суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Печерск районунда дрондун сыныгы көп кабаттуу үйгө кулады. Бир канча кабатта батирлерде өрт чыкты. Өрт өчүрүлдү",-деп жазды Кличко телеграм-каналына.
Клиско ошондой эле шаардын дагы бир канча районунда көп кабаттуу үйлөр жабыркаганын кошумчалады.
Орусия мындай соккулар тууралуу адатта комментарий бербейт.
Ал арада Украина менен чектеш Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков бул аймакка жасалган дрон чабуулунда сегиз жашар кыз жараат алганын билдирди. Ал социалдык тармактагы баракчасына Новая Таволжанка айылындагы бир жер там жабыркаганын, башынан жараат алган кыз оор абалды ооруканага жеткирилгенин жазды.
Согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап булактардан ырастоо мүмкүн эмес
