Трамп Кытайдын товарына кошумча 100% алым киргизилерин билдирди

АКШ президенти Дональд Трамп ноябрь айынан тартып өлкөгө Кытайдан ташылып кирүүчү товарларга кошумча 100 пайыздык тариф киргизерин жарыялады. Анын TruthSocial социалдык түйүнүнө жарыяланган маалыматка караганда, программалык камсыздоонун эң зарыл түрүнө экспорттук көзөмөл орнотулат.
10-октябрда Трамп Кытайдын сейрек кездешүүчү металл кенин экспорттоо эрежелерин катаалдатуу чечимин сындап, расмий Бээжинди "кастыкка" жана "дүйнөнү барымтада кармоо" аракетине айыптаган.
Кытай автомобиль, смартфон жана башка көптөгөн товарларды жасоодо колдонулуучу металлдын түрлөрүн жана башка маанилүү материалдарды өндүрүү жагынан дүйнөдө лидерликти кармап турат.
Буга чейин АКШ тарифтерди жогорулатканда Кытай экспорттук көзөмөлүн күчөтүп, мындай жагдай көптөгөн америкалык компаниялардын нааразылыгын жараткан. Мисалы, Ford ишканасы жумушун убактылуу токтото турууга мажбур болгонун жарыялаган. (RK)
