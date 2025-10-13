Касымалиев административдик ресурсту колдонууга жол берилбесин айтты

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүн уюштуруу боюнча республикалык штабдын отурумун өткөрдү.
Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады.
Жыйында шайлоо комиссияларынын үзгүлтүксүз ишин камсыздоо, ачык-айкын өткөрүү үчүн шарттарды түзүү талкууланды.
“МинКаб Төрагасы мамлекет шайлоо процессин мыйзамды так сактоо менен уюштурууга кепилдик берерин, бардык катышуучуларга бирдей шарттарды камсыздап, административдик ресурсту колдонууга жол бербей турганын белгиледи”, - деп айтылат билдирүүдө.
Республикалык штабга шайлоо өнөктүгүн уюштуруу боюнча тийиштүү органдарды жума сайын көзөмөлдөө тапшырылды.
Жогорку Кеңеш 25-сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган.
Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык, парламенттик шайлоонун эреже-тартиби, талабв өзгөргөн. Анда өлкөдө 30 округ түзүлүп, ар бир округдан үчтөн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет (же эки аял болсо бири эркек болушу шарт). (TSh)
Шерине