ЧУКУЛ КАБАР!
14-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 12:22
Чүйдө эки баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды

Кармалган айдоочу.
Кармалган айдоочу.

Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы эки баланы сүзүп кеткен оор жүк ташыган автоунаанын айдоочусу кармалганын билдирди.

Облустук милициянын маалыматына ылайык, 13-октябрда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жол кырсыгы боюнча билдирүү түшкөн. Тергөөдө Кара-Балта шаарынын Чапаев көчөсүндө жүк ташуучу машиненин 69 жаштагы айдоочусу түндүктөн түштүк багыты боюнча бара жатып 7 жана 8 жаштагы эки баланы сүзүп кеткени аныкталган.

Жол кырсыгынын кесепетинен экөө тең окуя болгон жерде мүрт кеткен. Тиешелүү соттук-медициналык экспертизалар дайындалды.

Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу” беренеси менен кылмыш иши козголуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилген.

Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы сегиз айында 5 393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7 964 киши жаракат алган. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22,3% көп. (BTo)

