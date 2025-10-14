Чүйдө эки баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды

Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы эки баланы сүзүп кеткен оор жүк ташыган автоунаанын айдоочусу кармалганын билдирди.
Облустук милициянын маалыматына ылайык, 13-октябрда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жол кырсыгы боюнча билдирүү түшкөн. Тергөөдө Кара-Балта шаарынын Чапаев көчөсүндө жүк ташуучу машиненин 69 жаштагы айдоочусу түндүктөн түштүк багыты боюнча бара жатып 7 жана 8 жаштагы эки баланы сүзүп кеткени аныкталган.
Жол кырсыгынын кесепетинен экөө тең окуя болгон жерде мүрт кеткен. Тиешелүү соттук-медициналык экспертизалар дайындалды.
Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу” беренеси менен кылмыш иши козголуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы сегиз айында 5 393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, дагы 7 964 киши жаракат алган. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 22,3% көп. (BTo)
