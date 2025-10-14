Кыргызстанда орточо жашоо минимуму 8 758 сом деп эсептелди

Быйылкы жылдын III кварталында орто эсеп менен жашоо минимуму жалпы өлкө боюнча 8 758 сом 60 тыйынды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет маалымдады.
Комитет өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу жашоо минимуму 11% өскөнүн белгиледи.
Аймактар боюнча жашоо минимумунун суммасы эң чоң Бишкек шаарында 9114 сом, эң аз Ысык-Көл облусунда 8017 сом деп эсептелген.
2024-жылдын аягына карай орточо жашоо минимуму 7963 сом 72 тыйын деп эсептелген. 2023-жылдын үчүнчү кварталында Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сом деп болгон.
Жашоо минимуму – бир адамдын күнүмдүк жашоо-тиричилигине жетиштүү азык-түлүктүн, тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. (TSh)
Шерине