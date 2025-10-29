БШК талапкер болуу үчүн арыздарды кабыл алуу аяктап баратканын эскертти

Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу ниетин билдирүү боюнча арыздарды кабыл алуу 30-октябрь саат 18:00дө аяктай турганын эскертти.
Боршайкомдун маалыматына караганда, ушул күнгө чейин шайлоодо талапкер болуу тууралуу 531 адам арыз тапшырды. Алардын документтери текшерилип, бардыгы жайында болгондор талапкер болуп катталат.
Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрдан 29-ноябрга чейин уланат. Добуш берүү 30-ноябрда саат 08:00дөн 20:00гө чейин болот. Шайлоонун жыйынтыгы 14-декабрга чейин чыгышы керек.
Жогорку Кеңеш 25-сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган.
28-апрелде Садыр Жапаров “Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамга ылайык, парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан үчтөн депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет (же эки аял болсо бири эркек болушу шарт). (BTo)
