Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
3-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 13:15
Жаңылыктар

Бишкек: Мектепте тамакка ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 75ке жетти

Бишкектеги тез жардам кызматынын автоунаасы. Иллюстрациялык сүрөт.
Бишкектеги тез жардам кызматынын автоунаасы. Иллюстрациялык сүрөт.

Бишкек шаарындагы Сейтек STEM менчик мектебинде тамакка ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 3-ноябрга карата 75ке жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди.

Мекеменин басма сөз кызматы тактагандай, мунун 68и жаш бала, жетөө чоңдор.

Эки-үч күндүн ичинде алардын 13ү ооруканага жаткырылып, бешөөнүн абалы жакшырган соң чыгарылган. Калгандары 3-ноябрь күнү бейтапканадан чыгарылары айтылды.

Аталган мектептеги окуучулар жана кызматкерлер тамакка ууланганы 31-октябрдын кечинде белгилүү болгон. Алар күндүз мектеп ашканасында шаурма жегенин айтышкан. Көпчүлүгү үйлөрүнөн дарылоого жиберилген.

Окуя боюнча санитардык-эпидемиологиялык териштирүү уланууда.

Кыргызстанда буга чейин дагы тез татым жайларында, кафе-ресторандарда адамдар жапырт ууланган учурлар болгон. (ErN)

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG