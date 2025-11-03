Бишкек: Мектепте тамакка ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 75ке жетти

Бишкек шаарындагы Сейтек STEM менчик мектебинде тамакка ууланып, ооруканага кайрылгандардын саны 3-ноябрга карата 75ке жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди.
Мекеменин басма сөз кызматы тактагандай, мунун 68и жаш бала, жетөө чоңдор.
Эки-үч күндүн ичинде алардын 13ү ооруканага жаткырылып, бешөөнүн абалы жакшырган соң чыгарылган. Калгандары 3-ноябрь күнү бейтапканадан чыгарылары айтылды.
Аталган мектептеги окуучулар жана кызматкерлер тамакка ууланганы 31-октябрдын кечинде белгилүү болгон. Алар күндүз мектеп ашканасында шаурма жегенин айтышкан. Көпчүлүгү үйлөрүнөн дарылоого жиберилген.
Окуя боюнча санитардык-эпидемиологиялык териштирүү уланууда.
Кыргызстанда буга чейин дагы тез татым жайларында, кафе-ресторандарда адамдар жапырт ууланган учурлар болгон. (ErN)
Шерине