Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 6-ноябрда түнкүсүн абанын температурасы төмөндөп, Чүй өрөөнүндө -1…-6°, Талас өрөөнүндө -2…-7°, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 0…5°, тоо этектеринде -2…-7° суук болот. Абанын температурасы Ысык-Көлдө -4…+1°, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында -4…-9°, тоолуу райондордо -5…-10°, бийик тоолордо -15…-20° чейин төмөндөйт.
6-7-ноябрда түнкүсүн жана эртең менен Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө -1…-3° үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк жашылча-жемиштерге, казылып алынган жана жабылбаган картөшкө, кант кызылчасы үчүн коркунучтуу.
2025-жылдын 5-ноябрынан 7-ноябрына чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу, Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Каракол-Эңилчек жолунун 74-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу) кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Автоунаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
6-ноябрда түнкүсүн жана күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык-Көл ойдуңунун айрым жерлеринде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз 0…5;
Талас жергесинде түнкүсүн -4…-9, күндүз 0…5;
Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 0…-5 күндүз 5…10;
Ысык-Көл дубанында түнкүсүн -5…-10, күндүз 1…6;
Нарын облусунда түнкүсүн -7…-12, күндүз 0…5 градус болот.
Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -4…-6° суук, күндүз 2...4° болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Аба ырайы: суук болуп, үшүк жүрөт
Шерине