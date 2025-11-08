Трамп Путин менен саммит согуш токтобогону үчүн болбой калганын айтты

Орусиянын президенти Владимир Путин менен Будапештте өтө турган саммиттин болбой калышына Украинадагы согуштун уланышы себеп экенин АКШ президенти Дональд Трамп Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушууда билдирди.
"Негизги маселе - алар жөн эле согушту токтоткулары келбегенде", - деди Трамп.
Трамп ошондой эле Венгрия деңизге жолу жоктугунан орусиялык энергоресурстардан көз каранды экенин белгиледи.
Энергетика булактары АКШ президенти менен Венгриянын премьер-министри талкуулаган негизги маселе болду. The Guardian ошол эле учурда Виктор Орбандын АКШ сапарын келерки жылы болуучу шайлоонун алдында позициясын бекемдөө максатында деп белгиледи.
Жолугушуудан соң АКШ Венгриянын мунай компанияларын Орусиядан мунай менен газ сатып алганы үчүн бир жылга чейинки аралыкта "кара тизмеге" киргизбөөгө убада бергени маалым болду.
