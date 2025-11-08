9-ноябрдын аба ырайы: Түнкүсүн суук болот

9-ноябрда жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4…+1, күндүз 8…13
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндүз 5…10
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндүз 9…14
Ысык-Көл облусунда -4…+1, күндүз 6…11
Нарын облусунда түнкүсүн -9…-14, күндүз 2…7 градус болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…-2° суук, күндүз 11…13° жылуу болот.
