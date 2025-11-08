Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
8-Ноябрь, 2025-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 16:07
Жаңылыктар

9-ноябрдын аба ырайы: Түнкүсүн суук болот

9-ноябрда жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -4…+1, күндүз 8…13

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндүз 5…10

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндүз 9…14

Ысык-Көл облусунда -4…+1, күндүз 6…11

Нарын облусунда түнкүсүн -9…-14, күндүз 2…7 градус болот.

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0…-2° суук, күндүз 11…13° жылуу болот.

Шерине

Сунуш кылынган арга.

XS
SM
MD
LG