АКШ НАТОдогу өнөктөштөр менен Украинага курал-жарак жеткирүүнү убактылуу токтотту

Шатдаун же өкмөттү каржылоонун токтошунан улам АКШ НАТОдогу өнөктөштөрүнө жана Украинага курал-жарак жеткирүүнү убактылуу токтотту. Axios сайты билдиргендей, АКШнын Мамлекеттик департаментинин курал-жарак жеткирүүнү көзөмөлдөгөн кызматкерлери акы төлөнбөгөн өргүүгө чыкты.
Басылманын маалыматына караганда, октябрдан бери аталган департаменттин төрттөн бир бөлүгү гана толук кандуу иштеп жаткан. Бул курал-жарак жеткирүүгө кедерги болду.
Маселе түздөн-түз өкмөттүк келишимдерге да, жеке компаниялар тарабынан лицензияланган курал-жарак жеткирүүгө да тиешелүү. Украина армиясы колдонгон AMRAAM жана HIMARS ракеталарын, ошондой эле Данияга, Хорватияга жана Польшага абадан коргонуу ракеталарын жеткирүүгө таасир этти.
Шейшембинин кечинде АКШда өкмөттүк каржылоонун токтошу өлкө тарыхындагы эң узакка созулган шатдаун болуп калды.
1-октябрдан бери уланып жаткан шатдаун Конгресстеги бюджетке байланышкан кайчы пикирлерден улам келип чыккан.
Каржылоонун токтошуна байланыштуу АКШда болжол менен 1,5 миллион федералдык кызматкер жумуштан бошотулду же айлыксыз иштеп жатышат. Шатдаун декабрь айына чейин уланса, аскер кызматкерлерине маяна берүү токтойт.
Кошмо Штаттарда каржы жылы 30-сентябрда жыйынтыкталып, 1-октябрдан тартып жаңысы башталат. 30-сентябрда Сенатта федералдык чыгымдарды каржылоо тууралуу эки мыйзам долбоору тең колдоо тапкан эмес.
Демократтар партиясы каржылоону улантуу үчүн сунуштаган мыйзам долбоору көпчүлүк добуш менен четке кагылды, анткени бул палатада алар азчылыкты түзөт. Ал эми Республикачылар партиясы сунуш кылган мыйзам долбоору алар көпчүлүктү түзгөнү менен жетиштүү добуш ала алган жок.
Бюджетке байланыштуу бир пикирдин жоктугу АКШ саясатында кадыресе көрүнүш болгону менен быйыл демократтар менен республикачылар ортосунда талаш-тартыш айрыкча курч, анткени Дональд Трамп быйыл январь айында президенттик кызматка киришкенден бери федералдык мекемелердин кызматкерлеринин санын жана каржылоосун улам кыскартып келе жатат.
Шерине