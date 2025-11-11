Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы (ФСБ)Украинанын аскердик чалгын кызматынын операциясын үзгүлтүккө учуратканын 11-ноябрда жарыялады.
"Кинжал" ракетасын алып жүргөн МиГ-31 истребителин "чет өлкөгө уурдап чыгуу үчүн орус учкучтарына үч миллион доллар берем деп азгырууну пландаган операциянын алдын алганын" билдирди.
"9-ноябрдан 10-ноябрга караган түнү "Кинжал" ракетасы менен Украинанын Коргоо министрлигинин Киев облусунун Бровары шаарындагы радиоэлектрондук чалгын борбору жана Хмельницк облусундагы F-16 жайгашкан "Староконстантинов" аэродрому талкаланды", — деп жазылган ФСБнын билдирмүүсүндө.
ФСБ муну "масштабдуу чагым" деп атап, ал "британиялык Bellingcat долбоорунун кураторунун катышуусунда даярдалган", "Кинжал" ракетасы менен тик учакты Румыниянын аймагындагы НАТОнун аба базасы жайгашкан жерге жиберүү максат кылынган деп жар салды.
ФСБ буга эч кандай далил келтирген жок. Мекеменин өкүлү "Россия-24" (ВГТРК) телеканалынын эфиринде далил келтирбей туруп "Bellingcat "SIS (Британ падышалыгынын жашыруун чалгын кызматы) тарабынан көзөмөлдөнөрүн" айтты.
Bellingcat коррупцияга каршы иликтөөлөрдү чыгарып келет, анын ичинде орус президенти Владимир Путиндин режиминин кылмыштарын иликтөө менен алектенет. Орусия басылманы "жагымсыз уюм, чет элдик агент" деп тапкан.
Украина ФСБ тараткан билдирүүгө комментарий бере элек. Киев бир күн мурдагы соккулар тууралуу маалымат берген эмес. Броварыга акыркы жолу 22-октябрда сокку урулганын украиналык маалымат каражатттары жазып чыгышкан. 10-ноябрга оогон түнү Орусиянын Украинадагы жапырт чабуулу Хмельницк облусунда да болгон, анда "Кинжал" ракетасы колдонулганы айтылган.
Украин бийлиги бул соккуда аймакта курмандыктар жана кыйроолор болгон эмес деп кабарлаган.
