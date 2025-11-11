Президент Жапаров Алексей Оверчукту кабыл алды

Президент Садыр Жапаров 11-ноябрда Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Оверчукту кабыл алды.
Президенттин басма сөз кызматынын маалыматында Садыр Жапаров Кыргызстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ), Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги (КМШ), Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун (ЖККУ) жана Шанхай кызматташтык уюмунун (ШКУ) алкагында активдүү кызматташып жатканын айтты.
Алексей Оверчук Кыргызстан Орусия үчүн Борбор Азиядагы стратегиялык өнөктөш жана союздаш экенин белгилеп, эки тараптуу кызматташтык өз ара сыйлашууга, жалпы тарыхка, ишенимге негизделген жана көп пландуу мүнөзгө ээ экенин билдирген.
11-ноябрда Бишкектеги “Ала-Арча” мамлекеттик резиденциясында соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 26-жыйыны өттү.
Ага Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Оверчук катышты. (BTo)
