Акылбек Кылычев Кыргызстандын Ирандагы элчиси болуп дайындалды

Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, Акылбек Кылычев Кыргызстандын Ирандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана Тегеран шаарындагы экономикалык кызматташтык уюмундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү болуп дайындалды.
Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы 12-ноябрда билдирди.
Тарых илимдеринин доктору Акылбек Кылычев 1966-жылы Нарын шаарында туулган. 2023-жылы Тышкы иштер министрлигине (ТИМ) караштуу Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиянын ректору болуп бекитилген.
Ал 1995-жылы “XIV-XV кылымдардагы Теңир-Тоо жана ага чектеш аймактардын тарыхы (айрым фарсы булактары боюнча)” аттуу темада кандидаттык диссертациясын жактаган. 1998-жылы Египет Араб Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясынын курсунда окуган (Каир шаары).
1998-2014-жана 2021-2023-жылдары ал Кыргызстандын Ирандагы элчилигинде 1-катчы, кеңешчи жана элчинин милдетин аткаруучу кызматтарды аркалаган. (BTo)
