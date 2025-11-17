Украина Грекиядан газ алууну макулдашты

Украина Грекиядан жаңы багыт аркылуу газ алууну макулдашты. Бул тууралуу украин президенти Владимир Зеленский Афиныга сапарга баргандан кийин билдирди.
Анын айтымында, макулдашуу Украинага газ жана энергетикалык жайларына Орусия сокку уруп жаткан чакта кыштан чыгууга жардам берет.
"Бул газ ташуунун дагы бир багыты болот. Бизде газ импорттоону каржылоо боюнча макулдашуу бар, биз дээрлик эки миллиард евролук муктаждыкты жабабыз", – деди Зеленский Телеграм-каналында.
Каржылык колдоону Украинанын Европадагы өнөктөштөрү, Еврокомиссиянын кепилдиги менен Батыш банктары көрсөтүүдө.
Зеленский билдиргендей, Украинага газдын биринчи партиясы январда келе баштайт. Көгүлтүр отун Александруполистен Одессага жеткирилет.
Грек премьери Кириакос Мицотакис өз өлкөсү Американын суюлтулган газын Борбордук жана Чыгыш Европага ташууда маанилүү транзиттик пунктка айланып жатканын айтты.
Bloomberg жазгандай, 2025-жылдын октябрына карата Орусиянын чабуулдарынан Украинанын газ өндүрүшүнүн теңинен көбү талкаланды.
