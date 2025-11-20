Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Дүйнө кубогунда күмүш медал тагынды

Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Индияда өтүп жаткан бокс боюнча Дүйнө кубогунда 60 кг чейинки салмакта күмүш медал тагынды.
20-ноябрдагы финалдык беттеште кыргыз мушкер индиялык атлет менен беттешип, атаандашына утулуп калды.
Буга чейинки айлампаларда Сейитбек уулу польшалык мушкерди 5:0, англиялык спортчуну 3:2 эсебинде жеңген.
Мунарбек Сейитбек уулу - 2024-жылы Парижде өткөн Олимпиада оюндарында күмүш медал, 2023-жылкы Дүйнө чемпионатында коло байге алган. Ал ошондой эле беш жолку Кыргызстандын чемпиону.
29 жаштагы Мунарбек Сейитбек уулу Олимп оюндарында финалга чыккан алгачкы кыргыз мушкери. (AiA)
