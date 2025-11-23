Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
23-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 16:32
Жаңылыктар

Жыл башынан бери Ысык-Көл 121 миң метр тордон тазаланды

Ысык-Көлдөн суучулдар 1100 узундуктагы браконьердик 11 торду алып чыгышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди.

"Тазалоо иши уланып жатат. Куткаруучу-суучулдар тынымсыз рейд жүргүзүп, көлдүн түбүнөн балыктарды кырып, суунун экосистемасын бузуп жаткан синтетикалык торлорду алып чыгууда", - деп жазылган маалыматта.

ӨКМдин маалыматында Суучулдар кызматы 2025-жылдын башынан бери көлдүн 182 364. 96 гектар аянтынан 121 800 метр узундуктагы синтетикалык торлорду алып чыгышкан.

Акыркы жылдары Ысык-Көлдү таштандыдан тазалоо иштери да жүрүп жатат.

1998-жылы өкмөттүн токтому менен Ысык-Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43,1 чакырым чарчы аянтты ээлейт.

“Ысык-Көл” биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001-жылы ЮНЕСКОнун “Адам жана биосфера” программасынын алкагында Бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.

Ысык-Көлдө башаламан салынган эс алуу жайлары, алардан чыккан саркынды суулар көлдү булгап жатканы, балык уулаган браконьерлер көлдүн уникалдуу экологиясын талкалап жатканы айтылып келет. (ST)

