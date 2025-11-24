Линктер

24-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 12:43
Манас шаарындагы калайман мушташка байланыштуу 22 адам камалды

Милиция тараткан сүрөт.
Жалал-Абад облусуна караштуу Манас шаарындагы 19-ноябрга караган түндөгү калайман мушташка байланыштуу 22 адам соттун чечими менен бир айга камалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмү кабарлады.

"19-ноябрга караган түнкү саат 01:00 чамасында Спутник кичи районунда 15-20дай топ бала бири-бирине таш ыргытып, урушуп жатканы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө-ыкчам тобу барып, тиешелүү матерталдар чогултулуп, видеоматериалдар алынган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш-жаза кодексинин 280-беренеси ("бейбаштык") менен кылмыш иши козголгон. Мушташка катышкан 23 баланын тек-жайы такталган. Учурда алардын 22си шаардык соттун чечими менен бир айга камакка алынды. Бир жаран ооруканада дарыланууда, анын жоопкерчилиги ооруканадан чыккандан кийин каралат",-деп жазылган маалыматта.

Шаардык милиция калайман мушташ эмнеден улам чыкканын тактаган жок. Кармалгандардын жактоочулар жана жакындары комментарий берген эмес.


