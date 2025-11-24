Австралияда 16 жашка чейинки балдарга соцтармактарды колдонууга тыюу салынды

Австралия өкмөтү 10-декабрдан тартып 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө социалдык түйүндөргө кирүүгө тыюу салат. Чечимге ылайык, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Threads, ошондой эле Kick жана Twitch платформаларындагы балдардын аккаунттары өчүрүлөт. Австралия мындай чечимге барган дүйнөдөгү алгачкы мамлекет.
Өкмөттүн жүйөсүнө караганда, социалдык тармактар балдарды алаксытып, алардын ден соолугуна жана жашоонун сапатына терс таасир тийгизет.
Өткөн жылдын башында жүргүзүлгөн изилдөө көрсөткөндөй, 10–15 жаштагы балдардын 96% социалдык тармактарды колдонуп, 70% зыяндуу контентке дуушар болгон.
Ар бир жетинчи бала онлайн-грумингге (чоңдордун ыдык көрсөтүүсүнө) туш болсо, жарымынан көбү кибербуллингдин курмандыгы болгон.
Эгер бала буга карабай социалдык түйүндөргө кирип кетсе, ал же анын ата-энеси жазаланбайт. Мыйзамды сактоо милдети толугу менен социалдык платформалардын өзүнө жүктөлгөн.
Социалдык түйүнгө ээлик кылган компания эрежени сактабаса ири айып пул салынат.
Бул чектөөнү сынга алгандар социалдык изоляция жана интернеттеги коркунучтардын толук алдын алуу үчүн өспүрүмдөрдү онлайн коопсуздукка үйрөтүү маанилүү деп эсептешет.
Айрым Европа мамлекеттеринде өспүрүмдөр белгилүү жашка чейин социалдык тармактарды ата-энелердин макулдугу менен гана колдоно алышат. Францияда парламенттик комиссия сентябрда 15 жашка чейинки балдарга соцтармактарга кирүүгө тыюу салууну сунуштаган.
Дания 15 жашка чейинкилерга соцтүйүндөргө кирүүнү чектөөнү пландап жатат, Норвегияда ушундай эле сунуш каралууда.
АКШда өткөн жылы Юта штатында социалдык тармактарды ата-энелердин макулдугу жок колдонууга тыюу салуу аракеттери болгон, бирок федералдык сот бул чечимди токтоткон.
