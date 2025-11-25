Бишкекте иштеген Бангладеш жарандары бийликке кайрылды
Бишкекте иштеген Бангладеш жарандары кыргыз бийлигинен жардам сурашты. "Азаттыкка" кайрылган 20дан ашык жаран убада кылынган айлыгын ала албай, ачка цехтин ичинде жашап жатышканын айтышууда. Иш берүүчү чет элдиктердин айткандарын төгүндөп, мигранттар өздөрү иштебей жатканын билдирди.
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 22, 2025
Баткен: Мал-жандыкка кам көргөн ветеринар жубайлар
-
Ноябрь 12, 2025
Сириядан кайткан узак жол. “Тынч жашоого ыраазымын”
-
Ноябрь 09, 2025
Бишкек: Мэрия менен тургундардын жер талашы
-
Ноябрь 09, 2025
"Азаттык” радиосу Борбор Азияда эркин иштеши керек"
-
Ноябрь 07, 2025
АКШ - Борбор Азия алакасында "жаңы доор" башталдыбы?
-
Ноябрь 07, 2025
Бишкек соту Жоомарт Карабаевдин эркиндигин үч жылга чектеди
Шерине