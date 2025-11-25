Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
25-Ноябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 19:44

Мултимедиа

Бишкекте иштеген Бангладеш жарандары бийликке кайрылды

Бишкекте иштеген Бангладеш жарандары бийликке кайрылды
Embed
Бишкекте иштеген Бангладеш жарандары бийликке кайрылды

No media source currently available

0:00 0:09:17 0:00
Түз линк

Бишкекте иштеген Бангладеш жарандары кыргыз бийлигинен жардам сурашты. "Азаттыкка" кайрылган 20дан ашык жаран убада кылынган айлыгын ала албай, ачка цехтин ичинде жашап жатышканын айтышууда. Иш берүүчү чет элдиктердин айткандарын төгүндөп, мигранттар өздөрү иштебей жатканын билдирди.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG